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Çelik Halat Yüklü Tır Kontrolden Çıkarak Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Çelik Halat Yüklü Tır Kontrolden Çıkarak Ortaya Çıktı

Çorum'un Alaca ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, çelik halat yüklü bir tır sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çıktı. Kazada yaralanan sürücü, hastaneye gitmeyi reddetti. Kaza sonrasında karayolu kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı ve soruşturma devam ediyor.

Çelik Halat Yüklü Tır Kontrolden Çıkarak Ortaya Çıktı
17.01.2024 - 14:32,  Güncelleme: 14:34
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Çorum'un Alaca ilçesi yakınlarında, sürücüsün kontrolünden çıkan çelik halat yüklü tır orta refüje çıktı.

Kaza, Alaca-Çorum istikameti İbrahim köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 99-HO-363 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Kazayı gören sürücülerin yaptığı ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan ve ambulans içerisinde ilk müdahalesi olan tır sürücü hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaza sonrasında bir kısmı kapanan karayolunda ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çorum, Yaralanma, Soruşturma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çelik Halat Yüklü Tır Kontrolden Çıkarak Ortaya Çıktı - Son Dakika


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