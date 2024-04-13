81 ilde 4 gündür devam eden 'Aranan Şahıslara Yönelik' operasyonlarda 2 bin 756 firari yakalandı

Bakan Yerlikaya: 19 ilde BTÖ'ye yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 29 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne yönelik 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda şüphelilerin terör örgütü propagandası yapmak, üye olmak ve yardım etmek suçlarından dolayı gözaltına alındığı belirtildi.