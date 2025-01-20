Çerkeş\'te Tabancayla Kendini Vuran Vatandaş Hayatını Kaybetti

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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde oynadığı tabancanın kazara ateş alması neticesinde yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde yaşayan Birol Y. isimli vatandaş evde bulunan tabancanın kazara ateş alması ile kendini vurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde Birol Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Birol Y.'nin cenazesi yapılan incelemerin ardından hastane morguna kaldırıldı. - ÇANKIRI