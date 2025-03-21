Çerkezköy\'de Kaza: 3 Araca Çarpan Sürücü Yaralandı

Tekirdağ Çerkezköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki 3 araca çarptı. Yaralı sürücü, seyir halinde iken bir anda gözlerinin karardığını söyledi.

Kaza, Gaziosmanpaşa Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kavşaktan dönerek bulvara çıkmak isteyen O.K. yönetimindeki 59 AGG 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 3 araca çarptı. Çevredekiler araçta sıkışan sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücüyü kurtardı. 112 ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ