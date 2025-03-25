Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu: Zor zamanlar geçiriyorum - Son Dakika
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Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu: Zor zamanlar geçiriyorum

Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu: Zor zamanlar geçiriyorum

Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını derinden üzen bir haber verdi. Ceyda Düvenci, annesi Zümrüt Düvenci'nin bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığını, ''Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım. Annemi şimdilik ölümden döndürdük şükür.'' paylaşımıyla duyurdu.

25.03.2025 16:00
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Son dönemde radyo programcısı Güçlü Mete ile yaşadığı aşka gündeme gelen Ceyda Düvenci bir süredir sosyal medya sayfasından paylaşım yapamayarak sessizliğe bürünmüştü. Düvenci'nin suskunluğunun nedeni yaptığı son paylaşımla ortaya çıktı.

CEYDA DÜVENCİ YAŞADIĞI ZOR GÜNLERİ PAYLAŞTI

Düvenci, sosyal medya hesabında, "Sessizliğimi açıklamam gerektiğini düşündüm. Şahsi tarihimin en zor zamanlarındayım. Annemi şimdilik ölümden döndürdük şükür. Ama artık 7/24 doktor ve bakım ihtiyacı var. İkisini de yakınıma aldım. Onlara uygun bir yaşam merkezi buldum. Boş anlarımda yanlarındayım. Ve hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum, uykusuz günlerden geçiyorum. Ve her anlamda kaygılı ve üzgünüm..." diyerek yaşadığı zor günleri sevenlerine anlattı.

TAKİPÇİLERİ TARAFINDAN DESTEK MESAJI YAĞDI

Annesinin sağlık durumunun ciddiyetini vurgulayan Ceyda Düvenci, yakın dönemde yoğun bir bakım sürecinden geçtiğini belirterek, bu dönemde yaşadığı zorlukları takipçileriyle paylaştı. Özellikle annesinin 7/24 bakım ihtiyacı olduğunu dile getiren Düvenci, şu an ailesine odaklanarak hayatının geri kalanını onlara en iyi şekilde sunabilmek için büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti. Ceyda Düvenci'nin bu açıklaması, takipçileri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı ve annesi Zümrüt Düvenci'ye destek mesajları yağdı. Ünlü oyuncunun zor günlerinde gösterdiği bu cesur açıklama, hem kişisel hem de duygusal bir dayanışma örneği olarak takdir topladı.

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Son Dakika 3.Sayfa Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu: Zor zamanlar geçiriyorum - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • yobaz deşen:
    Ülke yanıyor herkes zor zamanda bırak ananı yaşamış yaşayacağı kadar cumhuriyete sahip çık 10 104 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    tüh ya üzüldük şimdi ,ne yapacagız,o da bizi düşünüyormudur ki şimdi 5 27 Yanıtla
  • ÖZGÜR KILIÇ:
    gecirmeyen varmi o zamani 5 1 Yanıtla
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