Kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

Kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
30.05.2026 19:28  Güncelleme: 19:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta balık tutarken Ceyhan Nehri'ne düşen 62 yaşındaki Sekman Aktaş, üçüncü günde de bulunamadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmaları durdurulurken, sabah yeniden başlayacak.

Kahramanmaraş'ta balık tutarken Ceyhan Nehri'ne düşerek kaybolan Sekman Aktaş, üçüncü günde de bulunamadı. Havanın kararmasıyla birlikte sonlandırılan çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacak.

Onikişubat ilçesine bağlı Sarıgüzel Mahallesi Savruk Şelalesi yakınlarında 3 gün önce meydana gelen olayda, akrabalarıyla birlikte balık avladığı öğrenilen 62 yaşındaki Sekman Aktaş, dengesini kaybederek Ceyhan Nehri'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirildi. 2 gündür bulunamayan Aktaş için bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalarda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile Adıyaman'dan gelen polis dalgıç ekipleri görev aldı.

Ekipler, botla nehir yüzeyinde tarama yaparken, dalgıçlar da su altında arama faaliyetlerini sürdürdü. Kıyı şeridinde ise güvenlik güçleri destek çalışması yürüttü.

Gün boyu devam eden aramalarda Sekman Aktaş'a ulaşılamazken, çalışmalar hava şartlarının elverişsiz hale gelmesi ve karanlığın çökmesi nedeniyle durduruldu. Ekipler bölgeden ayrılırken, arama-kurtarma çalışmalarının yarın sabah kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Ceyhan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Avrupa’ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi Rusya'dan Avrupa'ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi
Adıyaman’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu
UAEA Başkanı Grossi: İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan’da depolanabilir UAEA Başkanı Grossi: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan'da depolanabilir
DMM, “TFF maçlarda İstiklal Marşı’nı kaldırdı“ iddiasını yalanladı DMM, "TFF maçlarda İstiklal Marşı'nı kaldırdı" iddiasını yalanladı
Marmaris’te batan tur teknesindeki tahliye anına ait görüntüler ortaya çıktı Marmaris’te batan tur teknesindeki tahliye anına ait görüntüler ortaya çıktı
Adıyaman’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

19:55
Yorumu size bırakıyoruz Tepkiler çığ gibi
Yorumu size bırakıyoruz! Tepkiler çığ gibi
19:52
Dev finale damga vuran olay Yere oturup telefonları açtılar
Dev finale damga vuran olay! Yere oturup telefonları açtılar
19:43
Özgü Özel’in yanınsa saf tutan milletvekilleri belli oldu
Özgü Özel'in yanınsa saf tutan milletvekilleri belli oldu
18:20
Kanye West konseri İstanbul’u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
Kanye West konseri İstanbul'u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
18:19
Özgür Özel’in mitingine katılamayan CHP’li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
17:54
Kılıçdaroğlu, “Hain“ sloganlarına kendisini Atatürk’e benzeterek yanıt verdi
Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 20:13:33. #7.13#
SON DAKİKA: Kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.