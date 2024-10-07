Ceylanpınar\'da Taziye Evi Yandı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yanan taziye evi küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Büyükçaylı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, köyün taziye ve kültür evi olarak kullandığı iki katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, taziye evini küle çevirdi. Yangında iki büyük klima, 120 yastık ile onlarca halı yandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Mahallede yaşayan vatandaşlar, yangının elektrik kontağından kaynaklanmış olabileceğini belirterek taziye evinin yeni baştan düzenlenmesi için iş adamları, hayırsever ve yetkililerden yardım istedi. - ŞANLIURFA