CHP'li belediye Başkanının karıştığı taciz olayında Tuana'ya erkek arkadaşından "olayların dışında dur" uyarısı

09.04.2026 23:02
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında cinsel taciz iddiaları ve Tuana Elif Gülüşan Torun'un trafik kazası sonucu ölümü üzerine başlatılan soruşturma derinleşiyor. Tuana'nın erkek arkadaşı D.B.C.'nin ifadeleri dikkat çekiyor.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana'nın erkek arkadaşı ifadesinde, "Tuana'ya olayların dışında durması gerektiğini söyledim" dedi.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden ve şüpheli bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor. Soruşturmayı derinleştiren Görele Cumhuriyet Başsavcılığı Tuana'nın erkek arkadaşı D.B.C.'nin ifadesini aldı. Görelespor U18 futbol takımı oyuncusu olan D.B.C., "Benim kız arkadaşımdı" dediği Tuana ile taciz olayından sonra ilişkilerinin geliştiğini ve daha yakın hissettiklerini ifade etti.

9 Nisan 2026 tarihinde Başsavcılığa verdiği ifadesinde D.B.C., "Cinsel taciz konusu Tuana Elif Gülüşan'ı fazlasıyla etkilemişti. Ben ona bu kadar etkilenmemesi gerektiğini biraz daha olayların dışında durması gerektiğini söyledim" dedi.

Cinsel taciz soruşturması kapsamında tanık olarak dinlenmek için çağrıldığını anlatan D.B.C.'nin ifadesindeki şu detaylar dikkati çekti:

"Murat Cebeci'nin, Hasbi Dede'nin sanık olduğu cinsel taciz davasında Hasbi Dede'nin lehine olacak şekilde ifade vermemi bana söylemesi hususu ise yanlış anlaşılmadan ibarettir. Ben cinsel taciz soruşturmasında tanık olarak dinlenmek için çağırılmıştım. Babam Murat Cebeci bunu öğrendiğinde bana 'Oğlum kendini tehlikeye atacak bir beyanda bulunma' şeklinde söylemişti."

D.B.C.'nin bu ifadeleri, Tuana'nın annesi Nuray Torun'un "Kızımın taciz davası ile ilgili yargılaması devam eden dosya hakkında Murat Cebeci, oğluna Hasbi Dede'nin lehine olacak şekilde taraflı olarak ifade vereceksin dediğini öğrendim" şeklinde Görele Başsavcılığına verdiği ifadeyi akıllara getirdi.

Sevgilisi Tuana'ya çarpan şahsı tanıyor

İfadedeki çarpıcı bir detay da Tuana'nın erkek arkadaşının Tuana'nın ölümüne sebep olan kazayı yapan şahsı tanıyor olması oldu. D.B.C., şunları kaydetti:

"Tuana Elif Gülüşan bizim ilişkimiz boyunca özellikle son zamanlarda bana olağan dışı bir durumdan bahsetmedi. Adem Hasbaş ile tanışıp tanışmadıklarını bilmiyorum. Ben ismini daha önce Tuana Elif Gülüşan'dan hiç duymamıştım. Tanıştıklarını düşünmüyorum. Ben de Adem Hasbaş'ı sadece selam verecek kadar tanırım. Olay günü Tuana Elif Gülüşan'ın neden sahile gitmek istediği konusunda hiç bir fikrim yoktur."

Tuana'ya ve aileye şikayeti geri çekmeleri konusunda bir yönlendirme olduğu iddiaları gündemde kalmaya devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Advertisement
