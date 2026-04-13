CHP Otobüs Şoförüne Hapis Cezası

13.04.2026 18:04
23 Nisan'da polisin 'dur' ihtarına uymayan CHP otobüs şoförü, 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanırken polisin "dur" ihtarına uymamaktan yargılanan otobüs şoförü, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Gökhan Gülyurt ve taraf avukatları katıldı. Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra önceki celse mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, sanık Gülyurt'a söz verdi. Gülyurt, kullandığı araç CHP genel başkanına tahsisli olduğu için genel merkezden çıktığı andan itibaren kendisine polisin eşlik ettiğini ifade etti. Kolluk kuvvetleriyle bir temasının olmadığını ifade eden Gülyurt, "Olay sırasında araç içerisindeki milletvekilleri polis memurlarıyla konuşmuş, ardından aracımıza 'eskort' tahsis edilmiştir. Babam da polis memuru olduğu için polislere karşı bir kusurum olmamıştır. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Gülyurt'un müşteki Mehmet Ö.'ye yönelik eyleminin suç unsuru oluşturduğunu belirterek, Gülyurt'un "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

