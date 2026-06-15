Cide'de Otomobil-Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Cide'de Otomobil-Motosiklet Kazası

Cide\'de Otomobil-Motosiklet Kazası
15.06.2026 11:28
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Kastamonu Cide'de motosiklet sürücüsü kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Liman Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.O. yönetimindeki VB 5376 plakalı otomobil ile dönüş yapmak isteyen E.R.G. idaresindeki 37 ADZ 423 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından trafik ekipleri, incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücüsünün kask takmadığı ve alkollü olduğu tespit edildi. Motosiklet sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, toplam 27 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet ise ruhsat sahibine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Motosiklet, Kastamonu, 3. Sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cide'de Otomobil-Motosiklet Kazası - Son Dakika

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