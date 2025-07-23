Çiftlikköy\'de Yangın: Yüzlerce Saman Balyası Kül Oldu

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde tarlada çıkan yangında yüzlerce saman balyası kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesine bağlı Kılıç köyünde bir tarlada henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangında tarlalarda bulunan yüzlerce saman balyası alev alarak kül oldu. Yangına Yalova, Çiftlikköy ve Altınova itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylüler de müdahalede bulunarak kontrol altına aldı. Alevleri söndüren ekipler, daha sonra bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi. - YALOVA