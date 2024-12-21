Sağlık Bakanlığı, Erzurum Palandöken'de meydana gelen çığ düşmesi sonucu ağır yaralanan Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Judo Milli Takımı sporcumuz Emre Yazgan'ın durumu ciddiyetini korumakta olup, tedavisi yoğun bakımda devam etmektedir" denildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Çığ Faciasında Judo Sporcusu Emre Yazgan'ın Durumu Ciddi - Son Dakika
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