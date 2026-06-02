Cilvegözü\'nde Tır Yangını

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'nda park halinde bekleyen 2 tır, alevlere teslim oldu. Alevler içinde kalarak yanan tırlar, kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaşandı. Suriye'ye gitmek için sınır kapısında park halinde bekleyen tır, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, başka tıra sıçradı. Alevlere teslim olan 2 tırı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürüldü. Çıkan yangından dolayı 2 tır da kullanılamaz hale geldi. - HATAY