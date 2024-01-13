Çin\'de kömür madeninde patlama: 10 ölü, 6 kayıp

Çin'in Henan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 10 işçi hayatını kaybetti, 6 işçiye ulaşılamıyor.

Çin'in Henan eyaletine bağlı Pingdingshan kentinde Pingdingshan Tianan Kömür Madenciliği şirketine ait bir madende dün öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Yetkililerden yapılan açıklamalarda, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de de kayıp durumda olduğu aktarıldı. Patlama sırasında yeraltında 425 kişinin çalıştığı ifade edildi. Arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, maden görevlileri gözaltına alındı. - HENAN