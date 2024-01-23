Çin\'deki heyelanda ölü sayısı 31\'e yükseldi

Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Zhaotong şehrine bağlı Zhenxiong ilçesinde dün meydana gelen heyelanda can kaybı arttı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, yerel yetkililer, can kaybının 31'e yükseldiğini açıkladı.

Arama-kurtarama operasyonunda, yeni bir toprak kayması riski nedeniyle arazide büyük iş makinelerinin kullanılamadığı ve geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirilemediği belirtildi.

Zhenxiong'te dün yerel saatle saat 05.51'de meydana gelen toprak kayması sonucu 18 ev ve 47 kişinin toprak altında kaldığı açıklanmıştı. Dondurucu soğukların ve kar yağışının etkili olduğu bölgede 3 kişi kurtarılırken, kayıp olan kişileri arama-kurtarma çalışması devam ediyor. - PEKİN