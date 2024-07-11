Çin\'in Chongqing şehrinde sel ve heyelan: 6 kişi hayatını kaybetti

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Çin'in Chongqing şehrinde meydana gelen sel ve heyelan sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Chongqing şehrinde etkili dünden beri etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelana yol açtı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, evler sular altında kaldı. Bazı noktalarda su seviyesi 2 metreyi aştı. Şiddetli yağıştan yaklaşık 7 bin kişi etkilenirken, 170 kişi evlerinden tahliye edildi. Yetkililer, 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şiddetli yağış ulaşımı da aksattı, çok sayıda tren seferi durduruldu.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - CHONGQING