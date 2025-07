Cinayet Öncesi Tartışma Kamerada

Antalya'nın Kepez ilçesinde özel bir hastanede hemşire olan Sevcan Demir Sakman'ın (26), Mart ayında eşi tarafından kesici aletle öldürülmesiyle ilgili cinayete ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç hemşire ile tutuklu yargılanan eşinin cinayet öncesi tartıştığı anlar ile cinayetin ardından katil zanlısının üstünün kanlı bir şekilde evden çıktığı anlar yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Mart'ta özel bir hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can (26) ve Sevcan Demir Sakman (26) çifti, öğle saatlerinde maddi sorunlar nedeniyle tartıştı. Halit Can Sakman'ın akşam eve gelmesiyle tartışma yeniden alevlendi. Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eşi Sevcan'a satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesilerle yerde hareketsiz buldu. Genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi Halit Can Sakman cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp tutuklandı.

Otopsi raporunda genç kadının vücudunda 11 yaralanma belirlendi

Otopsi raporunda, maktulün vücudunda toplam 11 yaralanma olduğu belirlendi. İddianamede kamera kayıtlarına göre çift arasında gün içinde birden fazla tartışma yaşandığı ve saat 20.49'da Sevcan'ın evden çıktığı, ancak şüpheli Halit'in onu geri getirdiği görüldü. Saat 21.51'de ikametlerine dönen çiftin, 25 saniye sonra daire kapısının açıldığı ve maktulün çırpınan ayağının görüntülendiği belirtildi. Saat 21.32'de şüphelinin üzerinde kan lekeleriyle sigara içerken görüntülendiği bilgileri de iddianamede yer aldı.

Şüphelinin ifadesi

Şüpheli Halit Can Sakman, ifadesinde eşinin kendisine bıçakla saldırdığını ve boynundan yaralandığını iddia etti. Halit Can Sakman'ın olaydan sonra çocukluk arkadaşı Hidayet E. ve babasını arayarak durumu bildirdiği, ancak boynunda herhangi bir yaralanma izi olmadığı bilgilerinin de yer aldığı iddianemede şüpheli, alkol aldıktan sonra eşine saldırdığını itiraf ettiği ve olayın detaylarını tam hatırlamadığı bilgisi de kayıtlara geçti.

Savcılık, şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-b, 54/1, 63 ve 53/1 maddeleri uyarınca "canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanmasını talep etti. İddianamede, şüphelinin eşini bilinçli ve planlı bir şekilde öldürdüğü, savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Kan donduran anlar kamerada

Öte yandan, cinayetten hemen önce ikilinin arasındaki tartışma ve kavga anları ile cinayetin işlendikten sonra katil zanlısının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sevcan Demir Sakman, gördüğü şiddetten kaçmak için evden defalarca çıkmaya çalışıyor ancak Halit Can Sakman tarafından birçok kez geri döndürülüyor. Son kaçma girişiminde ise kapıya yönelen Sevcan'ın, katil eşi tarafından durdurulup tekrar içeri alındığı, bir süre sonra ise evden Halit Can Sakman'ın üzeri kanlı bir şekilde tek başına çıktığı görülüyor. - ANTALYA