Cinayet Öncesi Tartışma Kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Cinayet Öncesi Tartışma Kamerada

Cinayet Öncesi Tartışma Kamerada
26.07.2025 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da hemşire Sevcan Demir Sakman, eşi tarafından öldürüldü. Güvenlik kameraları olay anını kaydetti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde özel bir hastanede hemşire olan Sevcan Demir Sakman'ın (26), Mart ayında eşi tarafından kesici aletle öldürülmesiyle ilgili cinayete ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde genç hemşire ile tutuklu yargılanan eşinin cinayet öncesi tartıştığı anlar ile cinayetin ardından katil zanlısının üstünün kanlı bir şekilde evden çıktığı anlar yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Mart'ta özel bir hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can (26) ve Sevcan Demir Sakman (26) çifti, öğle saatlerinde maddi sorunlar nedeniyle tartıştı. Halit Can Sakman'ın akşam eve gelmesiyle tartışma yeniden alevlendi. Sakman, kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eşi Sevcan'a satırla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesilerle yerde hareketsiz buldu. Genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi Halit Can Sakman cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınıp tutuklandı.

Otopsi raporunda genç kadının vücudunda 11 yaralanma belirlendi

Otopsi raporunda, maktulün vücudunda toplam 11 yaralanma olduğu belirlendi. İddianamede kamera kayıtlarına göre çift arasında gün içinde birden fazla tartışma yaşandığı ve saat 20.49'da Sevcan'ın evden çıktığı, ancak şüpheli Halit'in onu geri getirdiği görüldü. Saat 21.51'de ikametlerine dönen çiftin, 25 saniye sonra daire kapısının açıldığı ve maktulün çırpınan ayağının görüntülendiği belirtildi. Saat 21.32'de şüphelinin üzerinde kan lekeleriyle sigara içerken görüntülendiği bilgileri de iddianamede yer aldı.

Şüphelinin ifadesi

Şüpheli Halit Can Sakman, ifadesinde eşinin kendisine bıçakla saldırdığını ve boynundan yaralandığını iddia etti. Halit Can Sakman'ın olaydan sonra çocukluk arkadaşı Hidayet E. ve babasını arayarak durumu bildirdiği, ancak boynunda herhangi bir yaralanma izi olmadığı bilgilerinin de yer aldığı iddianemede şüpheli, alkol aldıktan sonra eşine saldırdığını itiraf ettiği ve olayın detaylarını tam hatırlamadığı bilgisi de kayıtlara geçti.

Savcılık, şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-b, 54/1, 63 ve 53/1 maddeleri uyarınca "canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanmasını talep etti. İddianamede, şüphelinin eşini bilinçli ve planlı bir şekilde öldürdüğü, savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Kan donduran anlar kamerada

Öte yandan, cinayetten hemen önce ikilinin arasındaki tartışma ve kavga anları ile cinayetin işlendikten sonra katil zanlısının yer aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sevcan Demir Sakman, gördüğü şiddetten kaçmak için evden defalarca çıkmaya çalışıyor ancak Halit Can Sakman tarafından birçok kez geri döndürülüyor. Son kaçma girişiminde ise kapıya yönelen Sevcan'ın, katil eşi tarafından durdurulup tekrar içeri alındığı, bir süre sonra ise evden Halit Can Sakman'ın üzeri kanlı bir şekilde tek başına çıktığı görülüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, antalya, Kepez, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cinayet Öncesi Tartışma Kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı 30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Arda Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası
TRT’den çıkarılan Aybüke Pusat’ın yeni adresi belli oldu TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu
Ümraniye’de 4 katlı binada yangın Ümraniye'de 4 katlı binada yangın
Banu Alkan’dan Burak Özçivit’in yeni imajına sürpriz tepki Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in yeni imajına sürpriz tepki
4 kadın dakikalarca kavga etti Erkekler bile ayıramadı 4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı
SGK’den kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza SGK'den kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
Otomobil takla attı, 3 kişi feci şekilde can verdi Otomobil takla attı, 3 kişi feci şekilde can verdi
IDEF 2025’te imza yağmuru: TÜBİTAK, yerli teknoloji için kolları sıvadı IDEF 2025'te imza yağmuru: TÜBİTAK, yerli teknoloji için kolları sıvadı
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

11:55
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
11:37
Ali Koç ile Aziz Yıldırım tokalaştı, Mahmut Uslu’nun bakışları olay oldu
Ali Koç ile Aziz Yıldırım tokalaştı, Mahmut Uslu'nun bakışları olay oldu
11:17
Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi
Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi
11:13
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı Açıklama inanılmaz
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
15:03
Çatalca’da binicilik sporuna altın dokunuş: Lider Club Magical Horses
Çatalca'da binicilik sporuna altın dokunuş: Lider Club Magical Horses
14:57
Bu iki güne dikkat Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda
Bu iki güne dikkat! Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump’la görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim
14:34
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
14:19
3 ilde alevlerle mücadele Biri sönmeden diğeri başlıyor
3 ilde alevlerle mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor
14:19
Görüntüyü izlemeniz lazım Oosterwolde, Mourinho’ya Icardi meselesini böyle anlattı
Görüntüyü izlemeniz lazım! Oosterwolde, Mourinho'ya Icardi meselesini böyle anlattı
14:18
Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi
Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi
14:02
Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
14:01
Dehşet evi 63 yaşındaki annesini sopayla döverek öldürdü
Dehşet evi! 63 yaşındaki annesini sopayla döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 12:27:13. #7.11#
SON DAKİKA: Cinayet Öncesi Tartışma Kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.