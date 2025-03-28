Cizre\'de Dicle Nehri\'ne Atlayan Genç Kız Kurtarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'ne atlayan genç kız, Cizre Belediyesi İtfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, Yafes Mahallesi Cizre İsmail Ebul-İz El Cezeri Asma Köprüsü üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Dicle Nehri kenarına gelen E.T isimli genç kız, bir müddet İsmail Ebul-İz El Cezeri Asma Köprüsü üzerinde dolaştıktan sonra bilinmeyen bir sebepten vatandaşların gözü önünde köprüden suya atladı. Genç kızın atladığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi itfaiye ekipleri genç kızı boğulmaktan son anda kurtardı.

İtfaiye ekibi tarafından sudan çıkarılan genç kız, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - ŞIRNAK