Cizre'de izinsiz gösteriye polis müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cizre'de izinsiz gösteriye polis müdahale etti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasının ardından izinsiz gösteri düzenleyen ve polise saldıran gruba polis müdahale etti. Polis, gaz bombası ve tazyikli su kullanarak gruba müdahale etti ve birçok kişi gözaltına alındı.

20.03.2024 20:04  Güncelleme: 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre'de izinsiz gösteriye polis müdahale etti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteri düzenleyen ve polise saldıran gruba ekipler müdahale etti.

DEM Parti tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen Nevruz kutlamasının sonunda yüzleri maskeli bir grup, polise taşlarla saldırdı. Polisin 'dağılın' uyarılarına rağmen eylemlerini sürdüren gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Ara sokaklarına kaçan grup, polis ekibinin müdahalesiyle dağıtıldı.

İzinsiz gösteri düzenleyip polis ve polis araçlarına saldırdıkları tespit edilen birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: İHA

DEM Parti, Şırnak, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cizre'de izinsiz gösteriye polis müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:49 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın
18:59 Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
18:32 Rize’de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı Rize'de husumetli iki grup, cadde ortasında çatıştı
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
17:24 Antalya’da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Antalya'da Ceza infaz koruma aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e: Darbe şakşakçılığını bıraksın görevini yapsın
16:23 Yunan F-16’sı Ege Denizi’ne düştü Yunan F-16'sı Ege Denizi'ne düştü
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
15:57 Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4’ü tutuklandı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü tutuklandı
15:48 Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti Olaylı maçta sahaya giren maskeli taraftardan şaka gibi savunma: Amacım soyunma odasına gidin demekti
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 20:41:17. #1.11#
SON DAKİKA: Cizre'de izinsiz gösteriye polis müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement