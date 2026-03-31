Cizre'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cizre'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

31.03.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Kaza, Nusaybin Caddesi İpekyolu Cami mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otogar yönünde seyreden 06 KY 519 plakalı hafif ticari araç, 07 BNG 353 plakalı otomobil, 56 AAV 774 plakalı kamyonet ve 34 FF 0519 plakalı kamyonet çarpıştı. Dört aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, 3. Sayfa, Olaylar, Şırnak, Cizre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:27:10. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.