Cip Sürücüsü Anne Çocuğuyla Tehlikeli Yolculuk Yaptı

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Çocuğunu kucağına alıp cip sürdürdü, görenler şaştı kaldı

Kara yolunda anne ve çocuğunun tehlikeli yolculuğu

YALOVA - Yalova-İzmit kara yolunda bir anne çocuğunu kucağına alarak cipini sürdürdü. Hızlı bir şekilde araçları sollayan anne ve çocuk hem kendi hem de kara yolundaki insanlarını hayatlarını hiçe sayarak yolculuklarını gerçekleştirdi.

Alınan bilgiye göre, 77 BG 005 plakalı cip sürücüsü kadın, kucağına çocuğunu alarak yola çıktı. Yalova - İzmit kara yolunda ilerleyen anne ve çocuğu direksiyonda fark eden vatandaşlar gördüklerine inanamadı. Yalova'dan Çiftlikköy istikametine giden anne ve çocuk yolculukları sırasında çok sayıda aracı da sollayarak geçmekten dahi çekinmedi. Yaşanan kural tanımaz yolculuk, cipin tehlikeli şekilde solladığı bir otomobilin sürücüsü tarafından anbean kaydedildi.