ÇOMÜ Öğretim Görevlisi Taciz İddialarıyla İhraç Edildi

ÇOMÜ öğretim görevlisi Olkan Senemoğlu (40), taciz soruşturması çerçevesinde 2026 yılında görevden ihraç edildi. Üniversitenin kararına itiraz eden Senemoğlu'nun dosyasına Çanakkale 2'nci İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi.

İddiaya göre, 2023 yılında ÇOMÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim görevlisi Olkan Senemoğlu, Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kız öğrenci G.N.İ.'ye "Canım, görüşelim istedim. Sohbet edelim, benim arabaya atlar gideriz. Dağ, bayır gezeriz, çimenlerde yuvarlanıp günah işlemeyecek miyiz" gibi mesajlar atmaya başladı. Olkan Senemoğlu 03.01.2024 tarihinde ise kız öğrenci G.N.İ.'ye bir derste sırtına, saçına, omzuna dokunmak, iç çamaşırının üzerinde elini gezdirmek suretiyle cinsel saldırıda bulundu. Bu olay üzerine G.N.İ., Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Senemoğlu, başlatılan soruşturma çerçevesinde üniversitenin disiplin kurulu tarafından alınan karar ile 24 Nisan tarihinde görevden uzaklaştırdı. Senemoğlu, karar hakkında Çanakkale 2'nci İdare Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davası açtı.

Dava çok sayıda dosyası olan akademisyen lehine sonuçlandı

Olkan Senemoğlu tarafından idare mahkemesine açılan dava 8 Temmuz tarihinde sonuçlandı. Çanakkale 2'nci İdare Mahkemesi'ne yürütmeye durdurma karar verdi.

38 kız öğrencinin şikayeti üzerine 3 kez görevden ihracı istendi

Olkan Senemoğlu'nun 2018 ve 2019 yıllarında tacize maruz kalan 38 kız öğrencinin şikayetiyle 3 kez görevden ihraç edildiği öğrenildi.

"Üniversitemiz azami hassasiyet göstermeye devam etmektedir"

Konuyla ilgili üniversite tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı basın açıklamasında, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında üniversitemiz hakkında yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olay, iddiaların üniversitemiz yönetimine intikal ettiği ilk andan itibaren en yüksek hassasiyetle ele alınmış; ilgili öğretim elemanı hakkında gecikmeksizin idari işlemler başlatılmış, görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış ve konu tüm yönleriyle Yükseköğretim Kurulu nezdine intikal ettirilmiştir. Üniversitemiz, üzerine düşen idari sorumluluğu eksiksiz yerine getirmiş, hiçbir aşamada olayın üzerini örtme veya görmezden gelme yaklaşımı içerisinde olmamıştır. Ancak daha sonra yetkili idare mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararı doğrultusunda, Anayasa'nın ve hukuk devleti ilkesinin gereği olarak mahkeme kararının uygulanması üniversitemiz açısından bir tercih değil, hukuki bir zorunluluktur. Hiçbir kamu kurumu, kesinleşmemiş bir yargı kararını yok sayma veya mahkeme kararını uygulamama yetkisine sahip değildir. Bununla birlikte, mahkeme kararının uygulanması; ilgili akademisyene ders verilmesi, öğrencilerle aynı ortamda bulunmasının sağlanması veya eğitim-öğretim faaliyetlerinde aktif görev alması anlamına gelmemektedir. Öğrencilerimizin huzuru, güvenliği ve kamu vicdanının korunması amacıyla, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar ilgili akademisyene herhangi bir ders görevlendirmesi yapılmamış, öğrencilerle bir araya gelmesini gerektirecek hiçbir eğitim-öğretim faaliyeti verilmemiştir. Bu konuda üniversitemiz azami hassasiyet göstermeye devam etmektedir. Dolayısıyla bazı haberlerde oluşturulmaya çalışılan 'öğrenciler aynı öğretim elemanından ders almak zorunda bırakılıyor' yönündeki algı gerçeği yansıtmamaktadır. üniversitemiz, hem hukukun üstünlüğüne bağlılığını hem de öğrencilerimizin güvenliğini birlikte gözeten bir yönetim anlayışıyla hareket etmektedir" ifadelerine yer verildi.