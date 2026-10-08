Çorlu'da batan gemi kurbanı ile Kıbrıs Gazisi için aynı anda cenaze namazı kılındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorlu'da batan gemi kurbanı ile Kıbrıs Gazisi için aynı anda cenaze namazı kılındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorlu\'da batan gemi kurbanı ile Kıbrıs Gazisi için aynı anda cenaze namazı kılındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet gemisinde ölen Orhan Bekret ile Çorlu'da yaşlılığa bağlı ölen 86 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Nedim Alkan için Çorlu Merkez Camii'nde aynı anda cenaze namazı kılındı. İkisi dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisinde hayatını kaybeden Orhan Bekret ile Kıbrıs Gazisi Nedim Alkan için Çorlu Merkez Camii'nde aynı anda cenaze namazı kılındı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazlarının ardından Bekret ve Alkan dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisinde kaybolan kişileri arama çalışmaları sürerken, geçtiğimiz pazartesi günü ulaşılan naaşın Orhan Bekret'e ait olduğu DNA incelemesiyle belirlendi. Bekret'in cenazesi memleketi Çorlu'ya getirildi.

Orhan Bekret için Çorlu Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Aynı camide aynı saatte Çorlu'da yaşlılığa bağlı hayatını kaybeden 86 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Nedim Alkan için de cenaze namazı kılındı.

Kıbrıs Gazisi Nedim Alkan ile Kıbrıs gemi faciasında hayatını kaybeden Orhan Bekret, camide kılınan cenaze namazlarının ardından dualarla son yolculuklarına uğurlandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelKıbrısGirneÇorluYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’daki bina çökünce milyonlar e-Devlet’e akın etti İstanbul'daki bina çökünce milyonlar e-Devlet'e akın etti
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
İstanbul’da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı Enkazdaki 3 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
16:51
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti
Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
16:39
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş’ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
Babasıyla ilgili fon iddiası Bakan Göktaş'ı çok kızdırdı: Eğer insansa ne yapacağını bilir
16:36
Berna Laçin serbest bırakıldı
Berna Laçin serbest bırakıldı
15:51
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
Yeni Parti’nin fon iddiasına Bakan Göktaş’tan rest: İspatlayın, görevimi derhal bırakacağım
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 18:18:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Çorlu'da batan gemi kurbanı ile Kıbrıs Gazisi için aynı anda cenaze namazı kılındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei