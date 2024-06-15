Çorlu'da Karayolları İşçisi Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Çorlu'da Karayolları İşçisi Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Tekirdağ Çorlu'da su oluklarını temizlemek üzere yolun karşısına geçen karayolları işçisi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

15.06.2024 15:51
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Tekirdağ Çorlu'da su oluklarını temizlemek üzere yolun karşısına geçen karayolları işçisi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Çorlu - Çerkezköy yolu yan yol (Yulaflı Caddesi) üzerinde meydana geldi. Çorlu istikametinden Çerkezköy istikametine seyreden Doğukan K.'nin kullandığı 59 AFM 142 plakalı otomobil, bariyerlerin bulunduğu yerdeki su oluklarını temizlemek için yolun karşısına yürüyen karayolları işçisi Reşit Turmaz'a (67) çarptı.

Feci kaza sonrası yaya Reşit Turmaz, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Doğukan K. kazanın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da Karayolları İşçisi Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorlu'da Karayolları İşçisi Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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