Çorlu'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorlu'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen trafik kazasında motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaralı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

20.05.2024 19:48
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Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Çerkezköy yolu üzerinden Ergene istikametine seyreden E.Ç.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sonrası yaralanan E.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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