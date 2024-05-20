Çorlu'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Çorlu'da trafik kazası: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Çerkezköy yolu üzerinden Ergene istikametine seyreden E.Ç.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kaza sonrası yaralanan E.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
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