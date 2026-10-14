Çorum Alaca'da devrilen kömür yüklü tır nedeniyle kapanan yol tek şeritten açıldı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da devrilen kömür yüklü tır nedeniyle kapanan yol tek şeritten açıldı

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Çorum Alaca\'da devrilen kömür yüklü tır nedeniyle kapanan yol tek şeritten açıldı
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Çorum'un Alaca ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesiyle dorsedeki kömürler yola döküldü ve karayolu ulaşıma kapandı. Sürücü yara almadan kurtulurken, yolun Çorum istikameti trafiğe açıldı; iki yönlü trafik tek şeritten sağlanıyor ve ekipler tırı kaldırmak için çalışma yürütüyor.

Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen tırın dorsesindeki kömürlerin döküldüğü yol ulaşıma kapandı. Kömürlerin temizlendiği yolda trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.

Kaza, Çorum-Alaca karayolu Küre köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki 66 ACA 005 plakalı kömür yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, dorsedeki kömürler ise yola döküldü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla yolun Çorum istikameti trafiğe açıldı. İki yönlü trafik tek şeritten sağlanırken, ekipler tırın kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıÇorum Alaca3. SayfaUlaşımGüncelTrafikAlacaÇorumSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da devrilen kömür yüklü tır nedeniyle kapanan yol tek şeritten açıldı - Son Dakika
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