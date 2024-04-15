Çorum Alaca\'da Işık İhlali Nedeniyle Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde ışık ihlali nedeniyle otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca- Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat'tan Çorum istikametine seyir halinde olan Erdal Kırtepe yönetimindeki 19 BE 891 plakalı otomobil ile Ali Yücel Çokol yönetimindeki hafif ticari araç Zile kavşağında çarpıştı. Kazada sürücülerden Erdal Kırtepe yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Çorum'a sevk edildi.

Kaza güvenlik kamerasında

Trafik kazası ise bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kırmızı ışıkta kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araca otomobil çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta savruluyor. Kazanın ardından sürücülerin imdadına yoldan geçen diğer sürücüler yetişiyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM