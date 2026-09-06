Çorum Alaca\'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zile istikametinde seyir halinde olan S.T. idaresindeki 06 DKY 497 plakalı Opel marka otomobil ile S.U. yönetimindeki 33 AUG 226 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 33 AUG 226 plakalı araçta yolcu olarak bulunan N.U. ile 06 DKY 497 plakalı araçta bulunan S. A., A. E., H. T. ve S. T. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.