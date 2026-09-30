Çorum Alaca'da otomobil bariyerlere çarptı, 5 yaralının hayati tehlikesi yok - Son Dakika
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Çorum Alaca'da otomobil bariyerlere çarptı, 5 yaralının hayati tehlikesi yok

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Çorum Alaca\'da otomobil bariyerlere çarptı, 5 yaralının hayati tehlikesi yok
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Çorum Alaca'da Yozgat-Alaca kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı, araçtaki 5 kişi yaralandı. Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Yozgat-Alaca kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar G. idaresindeki 66 AAR 906 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Hüsna K., Hatice Hafsa K., Zekiye Sena G. ve Nermin G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiTrafik KazalarıÇorum Alaca3. SayfaGüncelYozgatAlacaSon Dakika

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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da otomobil bariyerlere çarptı, 5 yaralının hayati tehlikesi yok - Son Dakika
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