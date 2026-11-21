Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin yol kenarındaki tümseğe çarpması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Çopraşık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 60 FK 637 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tümseğe çarptı. Kazada, araç sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z.A. ve A.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.