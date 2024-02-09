Çorum'da 17 yaşındaki genç bıçaklı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Çorum'da 17 yaşındaki genç bıçaklı saldırıya uğradı

Çorum\'da 17 yaşındaki genç bıçaklı saldırıya uğradı

Çorum'da Esnaf Evleri 6. Sokak üzerinde yürüyen 17 yaşındaki genç, kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına maruz kaldı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

09.02.2024 19:17  Güncelleme: 19:17
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Çorum'da yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç yaralandı.

Olay, Esnaf Evleri 6. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki M.Y., sokakta yürürken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Y. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren kişi hakkında çalışma başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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