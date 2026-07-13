Çorum\'da 21 Şahıs Yakalandı

Çorum'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalanırken, kayıp olarak aranan 7 kişi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik 6-13 Temmuz tarihleri arasında aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 21 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 2'sinin hırsızlık, 2'sinin dolandırıcılık, 1'inin yağma, 3'ünün ise cinsel suçlardan arandığı, diğer şahısların da farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Haklarında kayıp başvurusu yapılan 4 kadın ve 3 erkek şahıs da ailelerine teslim edildi. Kayıp olarak aranan 1 erkek şahsın bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM