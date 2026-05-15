Çorum\'da 4 Aranan Şahıs Yakalandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde aranan 4 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8-15 Mayıs tarihleri arasında il merkezinde 118 denetim gerçekleştirildi. Uygulamalarda 26 kahvehane/kıraathane, 27 kafe, 25 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi, 3 bin 187 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı.
Denetimlerde yapılan aramalarda ise 5 adet silah, 13 adet tabanca fişeği, 12 adet av tüfeği fişeği, 17 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Trafik denetimleri çerçevesinde de 2 bin 141 araç kontrol edildi.
