Çorum'da otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

Çorum\'da otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü
26.06.2026 20:31  Güncelleme: 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da bir akaryakıt istasyonunda yakıt alımı sonrası otomobilin motor kısmında çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu.

Çorum'da bir akaryakıt istasyonunda bulunan otomobilde çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 EZ 048 plakalı otomobile sürücüsü tarafından yakıt alındıktan sonra motor kısmında yangın çıktı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta soğutma çalışması yapıldı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yeni bir dilenme metodu ortaya çıktı: Şehir şehir gezim AVM çatılarını çıkıyor Yeni bir dilenme metodu ortaya çıktı: Şehir şehir gezim AVM çatılarını çıkıyor
İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı İki kadın sokak ortasında aralarına aldığı erkeğe dehşeti yaşattı
Kafe çalışanına korkunç saldırı: Kemiklerini kırana kadar darbetti Kafe çalışanına korkunç saldırı: Kemiklerini kırana kadar darbetti
Maç başlayalı saniyeler olmuştu Leroy Sane Almanya’yı öne geçirdi Maç başlayalı saniyeler olmuştu! Leroy Sane Almanya'yı öne geçirdi
Trabzonspor’a Onana için İngiltere’den müjdeli haber Trabzonspor'a Onana için İngiltere'den müjdeli haber

20:27
Sanat dünyası Kadir İnanır’a ağlıyor
Sanat dünyası Kadir İnanır'a ağlıyor
20:23
Ibrahimovic’ten Türkiye’nin galibiyetini küçümseyici yorum
Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum
19:54
A Milli Takım, ABD’yi salladı Atılan manşetleri görmelisiniz
A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz
19:54
Yeşilçam’ın efsane ismine veda Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu
19:42
Bakan Çiftçi talimatı verdi İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
18:20
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 20:39:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Çorum'da otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.