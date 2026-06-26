Çorum\'da otomobilde çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

Çorum'da bir akaryakıt istasyonunda bulunan otomobilde çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 EZ 048 plakalı otomobile sürücüsü tarafından yakıt alındıktan sonra motor kısmında yangın çıktı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, vakit kaybetmeden yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta soğutma çalışması yapıldı. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM