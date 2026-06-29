Ayağı yuvasındaki ipe takılan yavru leyleği itfaiye kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayağı yuvasındaki ipe takılan yavru leyleği itfaiye kurtardı

Ayağı yuvasındaki ipe takılan yavru leyleği itfaiye kurtardı
29.06.2026 10:27  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir caminin kubbesindeki yuvasında ayağı ipe takılan yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak yuvasına bırakıldı.

Çorum'un Mecitözü ilçesinde bir caminin kubbesindeki yuvasında ayağı ipe takılan yavru leylek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mecitözü ilçesi Çitli köyündeki Merkez Camii'nin kubbesindeki leylek yuvasında, bir yavrunun ayağına ip dolandığını fark eden vatandaşlar, durumu Mecitözü Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine camiye gelen ekipler, yaptıkları müdahaleyle yavru leyleği kurtardı. Uçamadığı belirlenen leylek, köy sakinlerinden Mehmet Akif Sarıkaya ve Batuhan Kacı tarafından iplerden temizlenen yuvasına bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mecitözü, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Çorum, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayağı yuvasındaki ipe takılan yavru leyleği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti Antalya'da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede
Enez’de Boğulma Olayı Enez'de Boğulma Olayı
Türk sinemasının Kadir Abi’si son yolculuğuna uğurlanıyor Türk sinemasının Kadir Abi'si son yolculuğuna uğurlanıyor

10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:38
Şehri akrepler bastı Her köşeden çıkıyorlar
Şehri akrepler bastı! Her köşeden çıkıyorlar
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
09:57
CHP’de kurultay krizi büyüyor Özel’in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
CHP'de kurultay krizi büyüyor! Özel'in ekibi bugün mahkemeye gidiyor
09:51
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi
08:50
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 11:00:47. #7.13#
SON DAKİKA: Ayağı yuvasındaki ipe takılan yavru leyleği itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.