Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum\'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'da bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Patlama sonrası oluşan hasar dron görüntüleri ile belgelendi.

04.11.2024 10:31  Güncelleme: 10:34
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Çorum'da 1 kişinin öldüğü, 33 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasının yaşandığı evde ve binada oluşan hasarın büyüklüğü dron görüntüleri ile gözler önüne serildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Çorum il merkezi Osmancık Caddesi'ndeki Hilal Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 3'üncü katında bulunan evde doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldi. Çorumgaz firmasının sorumlu doğalgaz şirketi olduğu Çorum'da yaşanan patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 33 kişi yaralandı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 30'u yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren 3 vatandaşın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Çorum Belediyesi ekipleri patlamanın yaşandığı alanda çalışmalarını sürdürürken bir yandan da hasar tespit çalışması başlatıldı. Patlamanın yaşandığı evde, binada ve sokakta oluşan hasar, dron ile havadan çekilen görüntüler hasarın büyüklüğünü gözler önüne serdi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika

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