Çorum\'da Doğal Gaz Patlaması dehşeti

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Çorum'daki patlamada hasar alan evin görüntüsü, olayın dehşetini gözler önüne serdi

1 kişinin öldüğü doğal gaz patlamasında hasar alan evin içi cep telefonu ile görüntülendi

ÇORUM - Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasında hasar gören evlerden birisi cep telefonu ile görüntülendi.

Patlamanın dehşetinin gözler önüne serildiği görüntülerde, apartman dairesinin duvarlarının yıkıldığı görüldü.

Görüntülerde ayrıca dairenin tavanının çökmek üzere olduğu dikkatlerden kaçmazken, eşyaların ise dağıldığı kameraya yansıdı.