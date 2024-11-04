Çorum'daki patlamada hasar alan evin görüntüsü, olayın dehşetini gözler önüne serdi
1 kişinin öldüğü doğal gaz patlamasında hasar alan evin içi cep telefonu ile görüntülendi
ÇORUM - Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı doğal gaz patlamasında hasar gören evlerden birisi cep telefonu ile görüntülendi.
Patlamanın dehşetinin gözler önüne serildiği görüntülerde, apartman dairesinin duvarlarının yıkıldığı görüldü.
Görüntülerde ayrıca dairenin tavanının çökmek üzere olduğu dikkatlerden kaçmazken, eşyaların ise dağıldığı kameraya yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da Doğal Gaz Patlaması dehşeti - Son Dakika
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