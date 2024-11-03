Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 30 Taburcu - Son Dakika
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Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 30 Taburcu

Çorum\'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 30 Taburcu

Çorum'daki doğalgaz patlamasında 1 kişi öldü, 33 yaralıdan 30'u taburcu edildi, 3'ünün tedavisi devam ediyor.

03.11.2024 21:26
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Çorum'da 1 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 33 kişiden 30'u, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çorum Valiliği tarafından doğalgaz patlaması ile ilgili yapılan açıklamada, 1 kişinin öldüğü olayda yaralanan 30 vatandaşın taburcu edildiği belirtildi. Tedavisi devam eden 3 vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 14.29'da 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine patlamanın olduğu ilimiz merkez Ulukavak Mahallesi'nde bulunan patlama mahalline en kısa sürede ambulans, itfaiye, AFAD, emniyet ve doğalgaz ekipleri intikal etmiştir. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamadan etkilenen 33 vatandaşımız Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilimizdeki özel hastanelere sevk edilmiştir. Hastanelere sevk edilen vatandaşlarımızdan 30'u ayakta tedavileri yapılarak taburcu edilmiş, hayati tehlikesi bulunmayan 3 vatandaşımızın tedavilerine halen devam edilmektedir. Patlamada O.K. isimli bir vatandaşımız ise hayatını kaybetmiştir. Olayın tüm yönleriyle araştırılıp incelenmesi amacıyla adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Patlama ve güvenlik tedbirleri nedeniyle evleri boşaltılan vatandaşlarımız kamu misafirhanelerine yerleştirilmiş, meydana gelen hasarın tespiti çalışmaları da başlatılmıştır. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, patlama sonucu yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diler, tüm Çorum halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da Doğalgaz Patlaması: 1 Ölü, 30 Taburcu - Son Dakika

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