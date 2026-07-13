Çorum'da Elektrikli Bisikletli Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da Elektrikli Bisikletli Çocuk Yaralandı

Çorum\'da Elektrikli Bisikletli Çocuk Yaralandı
13.07.2026 17:47
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Çorum'da geri manevra yapan otomobil, 14 yaşındaki çocuğun elektrikli bisikletine çarptı.

Çorum'da geri manevra yapan otomobil, elektrikli bisikletle çarptı. Kazada 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. isimli vatadandaş 19 BN 824 plakalı Toyota marka otomobilini evinin otoparkından geri manevra yaparak çıkardığı esnada yoldan geçen M.Y.E.E. (14) isimli çocuğun kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü çocuk savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, 3. Sayfa, Çocuk, Yaşam, Çorum, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Elektrikli Bisikletli Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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