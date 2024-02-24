Çorum'da Genç Adam Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Çorum'da Genç Adam Evde Ölü Bulundu

Çorum\'da Genç Adam Evde Ölü Bulundu

Çorum'da yakınlarının uzun süredir haber alamadığı 29 yaşındaki genç, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.02.2024 19:45
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Çorum'da yakınlarının uzun süredir haber alamadığı 29 yaşındaki genç, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Ulukavak Mahallesi Ölçek 7. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ateş'ten (29) bir süredir haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler Murat Ateş'i başından vurulmuş halde buldular. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Murat Ateş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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