Çorum'da bir hükümlünün bilinmeyen bir nedenle yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 9'u mahkum 12 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.
Olay Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde yatmakta olan bir mahkum bilinmeyen bir nedenle koğuştaki yatağını ateşe verdi. Jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesi ile durum kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 9 mahkum ve 3 infaz koruma memuru Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın bildirilmesi üzerine cezaevine giden Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya yaralılar ve olay hakkında bilgi aldı.
Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırılan 12 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ÇORUM
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorum'da hükümlü yatağını ateşe verdi, 9 mahkum ve 3 infaz koruma memuru dumandan etkilendi - Son Dakika
Çorum'da bir hükümlünün bilinmeyen bir nedenle yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 9'u mahkum 12 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı. Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırılan 12 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bartın'da meydana gelen feci kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve araçlardan birinde sıkışan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yolda savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı. Olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik tedbirleri aldı.
Bartın'da meydana gelen feci kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sıkışan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol savaş alanını andıran bir görüntüye dönüştü. Olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından güvenlik önlemleri alındı.
Rize'de komşular arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken 7 kişi de gözaltına alındı. Olay, Mermerdelen Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasındaki tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis ekipleri müdahale ederek olayı kontrol altına aldı. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırılırken, 7 şüpheli gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor.
Rize'de yaşanan bir kavgada 3 kişi silahla yaralandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, olaya karışan 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. İki taraf arasında husumet bulunduğu ve tartışmanın silahlı çatışmaya dönüştüğü ifade edildi. Polis ekipleri tarafından müdahale edilerek olay kontrol altına alındı.
Rize'de komşular arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken 7 kişi de gözaltına alındı. Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Tarafların sözlü tartışması giderek büyüyerek kavgaya döndü. Polis ekipleri müdahale ederek olayı kontrol altına aldı. Yaralanan şahıslar hastaneye kaldırılırken, 7 şahıs gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor.
Tuzla Aydıntepe Beydağı Caddesi'nde bulunan otoparkta park halindeki bir Opel araç, bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek diğer araçlara sıçramasını engelledi. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı.
Tuzla Aydıntepe Beydağı Caddesi'nde bulunan Evora Evleri B Blok otoparkında park halinde bulunan bir Opel araç, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek diğer araçlara sıçramasını engelledi. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı.
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