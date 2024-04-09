Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı

Çorum'da Kale Mahallesi Salı Pazarı'nda meydana gelen bıçaklı ve sopalı kavgada, iki grup arasında çıkan olayda 8 kişi darp edilerek, 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

09.04.2024 23:43  Güncelleme: 23:45
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İki grubun kavgası hastanede bitti: 1'i ağır 9 yaralı

ÇORUM - Çorum'da iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 8 kişi darp edilerek, 1 kişi de bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kale Mahallesi Salı Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıza K. (52), Taylan G. (31), Veli G.(28), Arda Ş. ve Bekir G. ile önceden aralarında husumet bulunan Ulaş K. (23), Ali H.A. (24), Mustafa Ş. ve Oktay A. (20), pazar içerisinde kavga etmeye başladı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibii sevk edildi.

Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada Ali H. A. bıçakla, 8 kişi ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bıçakla yaralanan Ali H.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kavga, Çorum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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