Çorum'da Kaçak Kerevitlere El Konuldu - Son Dakika
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Çorum'da Kaçak Kerevitlere El Konuldu

Çorum\'da Kaçak Kerevitlere El Konuldu

Çorum'un Alaca ilçesinde, Koçhisar Barajı'na atılan 400'e yakın kerevit sepetine el konuldu. Sepetlerde bulunan 200 kilo civarındaki canlı kerevit ise tekrar göle salındı. Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, av sezonu olmamasına rağmen kaçak olarak bırakılan kerevitlerin yumurtlama döneminde olduğunu belirterek, denetimlerin aralıksız süreceğini açıkladı.

26.04.2024 15:22
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Çorum'un Alaca ilçesinde, Koçhisar Barajı'na atılan 400'e yakın kerevit sepetine el konuldu, sepetlerde bulunan 200 kilo civarındaki canlı kerevit ise tekrar göle salındı.

Alaca'da bulunan Koçhisar Barajı'nda, yapılan ihbarı değerlendiren jandarma ve Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, kaçak olarak baraja atılan 400'e yakın kerevit sepetine el koydu.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe personelleri ile jandarma ekiplerinin birlikte yaptığı arama sırasında, sepetler içerisinde bulunan 200 kilogram civarındaki canlı kerevit ise göle geri salındı.

Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av sezonu olmamasına rağmen kaçak olarak Koçhisar Barajı'na bırakılan kerevit sepetlerinden çıkan canlı kerevitlerin yumurtlama döneminin olduğu bu mevsimde, yumurtaların olgunlaşma dönemi olduğu belirtilerek, barajlarda denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Koçhisar Barajı, Alaca, Çorum, Çevre, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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