Çorum\'da Kahvehanede Silahlı Saldırı: 1 Ölü

3.Sayfa

Çorum'da kahvehanedeki husumetlisine silahla ateş açan şahıs 5 kişiyi vurdu. Tedavi altına alınan yaralılardan 1'i hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Ulıukavak Mahallesi Fatih Caddesi Damat Şükrü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneye gelen H.C.S., husumetlisi olan bir şahsa silahla ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar kahvehanede bulunan S.K. (56), Barış Can Özel, İ.Y., O.Z. (23) ve Ş.M.S.'ye (58) isabet etti. Vurulan 5 kişi yaralanırken, H.C.S. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan S.K., Barış Can Özel ve İ.Y. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, O.Z. ve Ş.M.S. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Barış Can Özel kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.K.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - ÇORUM