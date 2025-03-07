Çorum\'da Kamyonet Kazası: 3 Yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum'un Alaca ilçesi Çorum- Yozgat karayolu Zile Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat istikametinde seyir halinde olan Fuat T. idaresindeki 55 ARD 216 plakalı kamyonet ile Bayram A. yönetimindeki 19 LD 955 plakalı kamyonet hatalı şerit değiştirme sebebiyle çarpıştı. Kazada sürücüler ile Muhammet S. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM