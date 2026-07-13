Çorum'da Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Kaza: 6 Yaralı

13.07.2026 21:43
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Alaca'da otomobil ve cip çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Çarpmanın etkisiyle araçların metrelerce sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Alaca ilçesi Zile kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat istikametine seyreden Serhat Ç. idaresindeki 38 ALH 846 plakalı otomobil ile Sungurlu istikametine seyreden Ömer Y. yönetimindeki 61 VK 627 plakalı Hyundai marka cip çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen iki araçtaki 6 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki aracın kavşakta çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarken, diğeri refüje çıkıyor. İki araç da metrelerce sürüklenerek durabiliyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Alaca, Çorum, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika

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