Çorum\'da yapılan uygulamada 213 bin TL idari para cezası uygulandı

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Çorum'da şehrin iki farklı noktasında yapılan uygulamada kurallara uymayan sürücülere toplamda 213 bin TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahar Caddesi ve İpeklievler 3. Cadde üzerinde yapılan uygulamalarda, 240 araç sorgulanmış olup, ehliyetsiz araç kullanan, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve alkollü araç kullanan 23 araç sürücüsüne 213 bin TL idari para cezası uygulandı. - ÇORUM