Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Çorum\'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı
25.06.2026 13:48
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Çorum'da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Çorum'da yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ile Alabey Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddeden yolun karşısına geçmeye çalışan E.K.'ye, B.S. idaresindeki 06 CZH 092 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.K., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Çorum, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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