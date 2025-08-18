Çorum\'da Orman Yangını

Çorum'da ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay Çorum'un Merkez ilçesi Çalyayla köyündeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cıllık mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. - ÇORUM