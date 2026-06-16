Silivri soruşturmasında rüşvet itirafı: Belediye başkan yardımcısına 380 bin dolar verdim - Son Dakika
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Silivri soruşturmasında rüşvet itirafı: Belediye başkan yardımcısına 380 bin dolar verdim

16.06.2026 13:49
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan ve itirafçı olan Naci Aydın ifadesinde rüşvet verdiğini itiraf etti. Operasyon kapsamında ifade veren şüpheli Naci Aydın, İmardan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz’a makamında 380 bin dolar (dönemin kuruyla 12 Milyon TL) rüşvet verdiğini belirtti.

Silivri Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında CHP’li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu 10 kişi tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenlemişti. Operasyonda Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz’un da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı. Sulh Ceza Hakimliği, Bora Balcıoğlu ile Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü’nün tutuklanmasına karar verdi.  Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan  Naci Aydın verdiği ifadede dikkat çeken iddialarda bulundu. ifade veren 

ŞÜPHELİDEN 380 BİN DOLARLIK RÜŞVET İDDİASI

İşadamı Naci Aydın, İmardan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yavuz’a yaklaşık 380 bin dolar verdiğini söyledi.

HTS KAYITLARI SORULDU

İfadesinde HTS kayıtlarına ilişkin soruları yanıtlayan Aydın’a, 27 Aralık 2024 tarihinde Fatih Yavuz ile birden fazla kez aynı baz istasyonundan sinyal vermesi soruldu. Soruşturma dosyasındaki MASAK verileri ve telefon inceleme tutanakları da dikkate alınarak söz konusu baz birlikteliği hakkında açıklama yapması istendi.

“PARAYI MAKAM ODASINA GÖTÜRDÜM”

Naci Aydın, söz konusu tarihte bağış ödemeleri nedeniyle Fatih Yavuz’un yanına gittiğini belirterek, 12 milyon TL’nin dövize çevrilmesinin ardından yaklaşık 375 bin ila 380 bin dolar tutarındaki parayı Silivri Belediye Binası’ndaki makam odasına götürdüğünü anlattı.

Aydın, makam odasının kalabalık olması nedeniyle bir süre beklediğini, işlemlerin uzaması üzerine yanında getirdiği karton çanta içindeki parayı Fatih Yavuz’un sekreterine teslim ettiğini ifade etti.

“SEKRETERE BIRAKTIM”

İfadesinde sekreterin paket içinde para bulunduğunu bilmediğini öne süren Aydın, paketi Fatih Yavuz’a verilmek üzere bıraktığını söyledi. Daha sonra Fatih Yavuz ile yaptığı görüşmede, dükkân ruhsatları ve izin süreçleriyle ilgili “bağış” adı altında dağıtılacağı belirtilen parayı sekretere bıraktığını aktardığını, Yavuz’un da bunu kabul ettiğini ileri sürdü.

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Son Dakika Gündem Silivri soruşturmasında rüşvet itirafı: Belediye başkan yardımcısına 380 bin dolar verdim - Son Dakika

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